Шукача притулку з «ПВК Вагнера» у Норвегії хоче допитати поліція, яка розслідує воєнні злочини в Україні

Воєнні злочини росіян

Нацслужба кримінальних розслідувань Норвегії повідомила, що підтримує зв’язок з колишнім вагнерівцем Андрієм Медведєвим і його норвезьким адвокатом та хотіла б провести його допит найближчим часом.

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В поліції розповіли, що Медведєв має статус свідка.

Раніше Медведєв розповів про вбивства полонених українців бійцями «ПВК Вагнера». За його словами, у ПВК є загін, який займається стратами як самих найманців, так і полонених.

🔻 13 січня Медведєв перетнув кордон у Мурманській області РФ і попросив політичного притулку в Норвегії. Медведєв стверджував, що керував підрозділом убитого кувалдою ув'язненого Євгена Нужина. Засновник «ЧВК Вагнера» Євген Пригожин заявив, що Медведєв справді служив у військовій компанії і перебуває у розшуку «за спробу жорстокого поводження з полоненими».

🔻 Андрій Медведєв уклав контракт із «ПВК Вагнера» у липні 2022 року. За кілька місяців він звільнився, за його словами, через незгоду з «безглуздою війною і беззаконням командування».