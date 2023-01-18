Європарламент закликав Шольца надати Україні сучасне озброєння та системи ППО

LEOPARD ДЛЯ УКРАЇНИ

У тому числі передати нарешті Києву танки Leopard 2.

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Про це йдеться у звіті за 2022 рік, що затвердили 18 січня.

«ЄС та його держави-члени повинні збільшити військову, політичну та гуманітарну допомогу Україні та посилити свою оборону у протидії російським загрозам європейській безпеці», — зазначили депутати.

Вони також попереджають, що реакція ЄС на російську агресію є предметом пильного спостереження з боку автократій по усьому світу. Вона матиме значний вплив на їхню поведінку на міжнародній арені.

🔻 16 січня прем’єр Польщі закликав Німеччину надати Україні більше зброї

🔻 13 січня глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що вже п’ять країн готові передати Україні танки Leopard 2 – чекають на рішення Німеччини.

🔻13 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив незадоволення поспіхом партнерів по НАТО в питанні передачі танків Україні. Про це він заявив під час засідання правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини, пише Spiegel.

🔻 11 січня Президент Польщі Анджей Дуда у Львові повідомив, що Україні передадуть роту танків Leopard у рамках створення міжнародної коаліції.