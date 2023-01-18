Європа випереджає Вашингтон за обсягами наданої допомоги Києву – Боррель

підтримка союзників

Країни-члени ЄС та європейські інституції сумарно надали Україні близько 50 мільярдів євро у вигляді військової, фінансової та гуманітарної підтримки.

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Про це заявив Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. За його словами, ЄС є «головною опорою» Києва під час протистояння російській агресії.

«Для Європи це честь допомогти Україні захиститися від агресії, якої вона зазнає. Я доклав багато зусиль, щоб це стало можливим, будуючи єдність навколо рішень, які дозволили українцям протистояти», — наголосив Боррель.

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Також він додав, що цієї допомоги недостатньо, адже Росія досі продовжує завдавати систематичних атак по території України.

«Нам доведеться підтримувати Київ, і не тільки у військовому відношенні. Двері повинні бути відкриті для переговорів, але для забезпечення миру потрібні двоє, а для війни — лише один», — сказав Єврокомісар.

🔻 17 січня ЄС надіслав Україні перший транш у розмірі 3 млрд євро.

🔻 10 грудня 2022 року Рада Європейського Союзу погодила надання допомоги Києву на суму у 18 мільярдів євро протягом 2023 року.