ЄС розглядає створення прокуратури для розслідування злочинів РФ

розслідування злочинів РФ

Це стане кроком до притягнення керівництва Кремля до суду.

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Про це повідомляє Euroactiv з покликанням на заяву єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса.

Рейндерс зазначив, що наразі тривають обговорення «правових та безпекових питань» навколо цієї ідеї з владою України, Міжнародним кримінальним судом та агентством ЄС з питань юридичної співпраці «Євроюст».

«Перш ніж дискусії про спеціальний трибунал зможуть зібрати достатній консенсус і підтримку на міжнародному рівні, спочатку можна було б розглянути механізм розслідування», – додав єврокомісар.

Мета такого органу полягатиме в збереженні доказів для можливих майбутніх судових процесів, пише видання.

🔻 17 січня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час Всесвітнього економічного форуму заявив, що саме спецтрибунал щодо злочину агресії РФ проти України допоможе притягнути до відповідальності керівництво РФ.

🔻 16 січня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала створення спеціального трибуналу для притягнення РФ до відповідальності за злочин агресії проти України.