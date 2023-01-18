АВІАТРОЩА У БРОВАРАХ: ЗАГИНУЛО КЕРІВНИЦТВО МВС. ЩО ВІДОМО?

падіння гвинтокрила

За останніми даними, кількість жертв авіатрощі — 14, серед яких одна дитина. Раніше у ДСНС повідомляли про 17 загиблих, у тому числі, про четверо дітей. Внаслідок падіння гвинтокрила загинули міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

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18:30 Важких постраждалих доправлять на лікування за кордон

Про це в ефірі нацмарафону сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Госпіталізовано 24 людини, декому була надана допомога амбулаторно, вони повернулися додому і перебувають під наглядом сімейних лікарів. 15 людей перебуває на госпіталізації. З них 10 потрапило до опікового центру в Києві, з цих 10 — шість дорослих, чотири дитини. Лікарі працюють, щоб стабілізувати їхній стан, і паралельно ми працюємо з батьками, щоб підготувати всі документи і після стабілізації всіх тяжких пацієнтів відправити для лікування за кордон в європейські клініки для подальшого лікування», — наголосив Ляшко.

17:42 У Броварах оголосили триденну жалобу

Про це повідомив міський голова Ігор Сапожко.

«У зв'язку з трагедією, що сталася сьогодні у Броварах, 19, 20 та 21 січня оголошені Днями жалоби у нашій громаді. Чорний день...Немає слів, щоб передати біль від втрати...», — написав мер Броварів.

Місце падіння гвинтокрила via REUTERS - Telegram/@trybunabrovary

17:05 На позачерговому засіданні Уряд доручив утворити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування трагедії в Броварах

До складу групи увійдуть в.о. міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС, представники інших міністерств. Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

Шмигаль закликав уникати тих чи інших теорій, спекуляцій та дочекатися офіційних коментарів і висновків.

16:45 Міністерство внутрішніх справ України обіцяє якнайшвидше встановити причини авіакатастрофи у Броварах

Про це виконувач обов'язків глави МВС Ігор Клименко заявив в ефірі телемарафону.

«Ми разом з іншими правоохоронними органами робимо все, щоб у найшвидший час визначити та встановити, чому ця катастрофа відбулась. Будемо працювати день і ніч, щоб на всі питання дати чітку відповідь і щоб така катастрофа не повторювалася в подальшому», — наголосив тимчасовий очільник МВС.

Місце падіння вертольоту © Національна поліція України

16:29 Ліцеї та садочки Броварів тимчасово переходять на дистанційний режим роботи

Як надовго не працюватимуть у стандартному режимі навчальні заклади, поки невідомо.

16:27 Серед постраждалих у Броварах є вагітна жінка

Вона отримала травму спини. Наразі стан вагітної стабілізували та перевели її в гінекологію. Про це кореспонденту RFI повідомив директор Броварської лікарні Валентин Багнюк.

Пошукова операція завершена © Ян Доброносов

16:19 Пошуково-рятувальні роботи у Броварах завершено

Про це повідомили у ДСНС.

Всього загинуло 14 осіб, з них 1 дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.

15:50 Оновлена інформація від ДСНС

За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту.

Травмовано 25 людей. З них 11 дітей. Вони шпиталізовані.

Тривають пошуково-рятувальні роботи підрозділами ДСНС у будівлі ДНЗ.

15:35 Ігоря Клименка призначено заступником міністра внутрішніх справ — головою Національної поліції України і тимчасово виконуючим обов’язки міністра внутрішніх справ

Ігор Клименко, т.в.о. міністра внутрішніх справ © Нацполіція

Про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

Дитячий садок у Броварах © Ян Доброносов

15:08 Німеччина запропонувала допомогу в розслідуванні авіакатастрофи в Броварах

Міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер зателефонувала послу України Олексію Макеєву і «запропонувала підтримку федерального уряду під час розслідування причин аварії гелікоптера». Про це повідомив речник МВС ФРН Максіміліан Калль на брифінгу.

«Мені дуже сумно, що мій колега Денис Монастирський і ще 17 людей загинули. В особі Дениса Монастирського я втратила близького партнера, з яким була з початку війни в тісному контакті», - процитував Калль главу німецького МВС.

15:00 МВС оприлюднило імена загиблих під час авіатрощі у Броварах

Під час падіння гвинтокрила загинули:

🔻 міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський,

🔻 перший заступник міністра Євгеній Єнін,

🔻державний секретар МВС Юрій Лубкович,

🔻 заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк,

🔻начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко,

🔻провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький,

🔻 командир повітряного судна - інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Олександр Василенко,

🔻пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Костянтин Коваленко,

🔻бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов.

Також унаслідок трагедії загинули і зазнали травм цивільні громадяни, серед яких є діти.

Місце падіння гвинтокрила © Ян Доброносов

14:55 Нацполіція закликає відгукнутися очевидців авіакатастрофи у Броварах

На місці продовжують працювати слідчо-оперативні групи Національної поліції, працівники Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України, рятувальники.

14:35 У Нацполіції опублікували відео з місця трагедії у Броварах

Бровари, місце падіння гвинтокрила © RFI

Місце падіння гвинтокрила © Ян Доброносов

14:30 Офіційно від ДСНС

Виявлено 17 загиблих осіб, з них 4 дитини та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб (з них 11 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється).

Тривають пошуково-рятувальні роботи підрозділами ДСНС у будівлі ДНЗ, доля одної дитини залишається невідомою.

Психологами ДСНС надано допомогу 51 особі.

Кількість загиблих зросла © Ян Доброносов

14:15 В Офісі генпрокурора не виключають диверсії

Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін. Він наголосив: наразі розглядаються всі можливі версії. «Але поки фахівці не зроблять свої висновки — жодних спекулятивних теорій не має бути. Необхідно встановити істину», — підкреслив Костін.

Постраждалі внаслідок авіатрощі REUTERS - NACHO DOCE

13:56 До Броварської лікарні доставили 24 особи, з них 10 дітей

В опіковий центр перевезено 8 осіб, з них 4 дітей. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко. 16 осіб зараз перебуває у броварській лікарні, з них 6 дітей. Вони — у травматологічному, хірургічному та одна вагітна жінка в гінекологічному відділеннях. Усім постраждалим надається необхідна медична та психологічна допомога.

13:43 На місці падіння гвинтокрила ведуться рятувальні роботи - Ігор Сапожко, міський голова Броварів

Правоохоронці просять очевидців, хто може повідомити важливі деталі щодо польоту гвинтокрила, з проханням телефонувати на лінію "102" або "гарячу лінію" Нацполіції за номером 1536.

Уламки гвинтокрила AP - Daniel Cole

13:40 У Броварах на місці трагедії проводиться розбір плит перекриття між 1 та 2 поверхами та покрівлею дитячого садка

Про це повідомляє ДСНС.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від ДСНС залучено 127 осіб та 30 од. техніки. На місці події працюють психологи та Мобільна оперативна група апарату ДСНС.

13:30 Жінка приїхала на місце трагедії, аби дізнатись про свою невістку, яка працювала в пошкодженому дитячому садочку. Наразі про про неї жодної інформації.

00:21 Жінка приїхала на місце трагедії, аби дізнатись про свою невістку © RFI

13:15 СБУ розпочала провадження щодо падіння гелікоптера у Броварах: розглядається декілька версій

Серед них наступні:

🔻 порушення правил польоту;

🔻 технічна несправність гелікоптера;

🔻 умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах Київської області.

13:10 Уточнена інформація щодо постраждалих - їхня кількість зросла до 30

Серед них — 12 дітей. Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

13:07 Гелікоптер ДСНС із Монастирським та Єніним прямував до Харківської області

Про це повідомив начальник Головного Управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко.

13:05 Свідок про трагедію у Броварах. Місцева мешканка живе поруч із місцем падіння гвинтокрила

13:00 Тимчасового виконувача обов’язків голови МВС мають обрати на позачерговому засіданні Кабміну 18 січня.

Про це повідомила прессекретарка Дениса Шмигаля Тамара Гусейнова.

«Сьогодні буде позачерговий уряд, де прем’єр-міністр і міністри вшанують пам‘ять колег і загиблих, а також буде призначений виконувач обов’язків (міністра внутрішніх справ — ред.) Більше від Кабміну і міністрів комунікації до результатів розслідування не буде», — зазначила вона.

Замінити міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського може один із його п’яти заступників.

12:55 Свідок про трагедію у Броварах: «все було у склі і диму»

Одинадцятикласник Гліб йшов здавати аналізи до лікарні, коли сталася авіатроща. Медпрацівники побігли рятувати дітей

Хлопець за лічені хвилини був на місці падіння гелікоптеру © RFI

12:32 У ліцеї №10 організували оперативний штаб

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

До оперативного штабу можуть звернутися всі, хто потребує допомоги. Тут працюють медики, психологи, представники поліції, ДСНС, волонтери, всі екстрені служби. Людям надається необхідна допомога. У штабі можна отримати оперативну інформацію.

Люди несуть квіти до місця падіння гвинтокрила © RFI

12:40 Уточнена інформація щодо жертв авіатрощі у Броварах - 16 людей загинули, з них троє — діти

Про це в нацмарафоні повідомила Мар'яна Рева, речниця Нацполіції.

За її словами, 25 людей перебувають у медзакладах, з них 10 — діти. Деякі травмовані у реанімації.

12:07 Свої співчуття загиблим та пораненим висловив Президент України Володимир Зеленський

Він також уточнив кількість загиблих — 15 людей. Водночас раніше повідомлялось про 18 жертв авіакатастрофи у Броварах.

Президент доручив СБУ спільно з Нацполіцією зʼясувати всі обставини трагедії.

12:05 Рятувальники розбирають завали дитсадка, зруйнованого авіакатастрофою у Броварах

Першочергово підіймають перекриття: під ними можуть бути діти

Фото зруйнованого дитсадка в Броварах © RFI

12:00 Нового главу МВС оберуть після узгодження відповідної кандидатури комітетом Верховної Ради з правоохоронної діяльності та голосування нардепів — голова комітету Ради Сергій Іонушас

11:47 Це величезна втрата для рідних та України — Стефанчук

Співчуття щодо трагедії у Броварах висловив голова Верховної Ради.

«Особиста втрата… Денис Монастирський… Друже… Це несправедливо», — написав Руслан Стефанчук.

Наслідки падіння вертольоту © Reuters

11:36 Офіційно від ДСНС:

На борту перебувало 9 людей: 6 чоловік оперативної групи МВС, включно із керівництвом Міністерства внутрішніх справ, а також 3 члена екіпажу ДСНС.

Вертоліт ДСНС ЕС-225 (бортовий номер 54) упав о 08:20 ранку. Сталось пошкодження будівлі ДНЗ з наступним загоранням, скління у чотирнадцятиповерховому житловому будинку та пошкоджено 3 легкових автомобілів. О 09:06 пожежу в будівлі локалізовано на площі 500 м кв, а о 09:28 - ліквідовано.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від ДСНС залучено 127 осіб та 30 од. техніки. На місці події працюють психологи ДСНС.

Портрети загиблих чиновників © Денис Шмигаль

11:30 Глава уряду Денис Шмигаль висловив свої співчуття

«Велика втрата для урядової команди та всієї держави. Мої щирі співчуття родинам усіх загиблих. Доручив негайно створити спеціальну групу для детального розслідування всіх обставин трагедії».

Місця падіння гвинкторила © Reuters

Загиблі внаслідок падіння гвинтокрила © Reuters

11:26 «Такі трагедії просто не повинні повторюватися. Занадто велика ціна втрат для країни, суспільства, батьків та рідних»

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк висловила співчуття рідним та загиблих в авіакатастрофі у Броварах та побажала швидкого одужання всім пораненим.

11:24 Влада просить всіх свідків події в Броварах оперативно звернутися в поліцію.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Він наголосив: це допоможе в з‘ясуванні обставин трагедії.

00:19 Розбитий літак з керівництвом МВС © RFI

11:20 Єдиної версії падіння гвинтокрила нема, про неї зарано говорити. Слідчі на місці, збираються докази. Про це в ефірі нацмарафону заявив радник голови МВС Вадим Денисенко.

Він наголосив: міністерство внутрішніх справ працює у штатному режимі, розбалансування нема. І попросив не спекулювати на цій темі

Кулеба та Тимошенко на місці трагедії © RFI

11:05 Головне з брифінгу щодо трагедії у Броварах

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко:

🔻підтверджуємо загибель керівництва МВС - Монастирського, Єніна та Лубковича

🔻 всі 9 людей, що були в гвинтокрилі, загинули. Решта — діти та дорослі

🔻 мета поїздки вертольоту — політ у гарячу точку, деталі згодом

🔻 триває розбір завалів

Олексій Кулеба, голова Київської ОВА:

🔻 нема інформації про безвісти зниклих дітей. Зараз діти в іншому навчальному закладі.

Андрій Нєбитов, очільник Київської обласної поліції:

🔻 маємо 18 тіл, з них троє - діти. На борту було 9 осіб, триває ідентифікація тіл. Особи загиблих дітей ще не встановлено.

🔻 розбір завалів триває

🔻 буде великий об'єм слідчих дій, щоб з'ясувати обставини трагедії

🔻 поліція просить свідків звернутись до поліції

🔻 у слідства буде не одна версія

🔻 попередньо, вертоліт — ДСНС

Наслідки падіння гвинтокрила © RFI

Наслідки падіння гвинтокрила © RFI

10:56 Зараз на місці трагедії працюють слідчі та експерти. Проводяться невідкладні слідчі дії. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

Досудове розслідування доручено слідчим СБУ. Справа знаходиться під особистим контролем генпрокурора.

10:54 Постраждалі діти перебувають у Броварській лікарні. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

10:48 У Броварах до 18 зросла кількість загиблих. Серед них троє дітей. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Відомо про 29 поранених, серед яких — 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога.

На місці працюють всі оперативні служби.

10:30 За попередньою інформацією станом на зараз 17 загиблих, з них 2 дітей. Про це повідомляє голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Гвинтокрил упав між дитячим садком та будинком © RFI

У лікарнях знаходяться 22 особи, 10 з яких - діти.

00:16 Місце падіння гелікоптера з керівництвом МВС © RFI

На місці триває рятувальна операція.

Керівництво МВС загинуло у Броварах © RFI

10:10 З 16-ти загиблих — двоє дітей. Дев'ятеро осіб перебували на борту гвинтокрила ДСНС.

22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей.

На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події.

Місце падіння гвинтокрила © RFI

Гвинкторил, який упав у Броварах, належав ДСНС. Про це в ефірі «Апостроф» повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

09:16 Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу, зауважив голова ОВА Олексій Кулеба.

На даний момент всіх евакуювали. За його словами, гвинтокрил впав між дитячим садком та будинком.

Речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова повідомила, що є постраждалі та загиблі.

Місце падіння гвинтокрила © Магнолія ТБ

Вертоліт упав у Броварах © Магнолія ТБ

На місці працюють усі служби.