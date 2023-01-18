Ізраїль відкидає пропозиції України про співпрацю — Резніков

Ізраїль відмовляється від співпраці з Україною

Україна пропонує Єрусалиму будь-які форми співпраці, але поки що безуспішно, заявив міністр оборони Олексій Резніков на брифінгу у Києві, повідомляє ЛІГА.net.

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Голова Міноборони розповів, що Україна намагається переконати Ізраїль змінити свою політику «нейтралітету» щодо військової агресії Росії проти України. Але поки що Єрусалим на це не погоджується.

«Ми намагаємося їх переконати у тому, що позиція нейтралітету у сучасному світі вже не працює», — зазначив Резніков.

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Він також зауважив, що росіяни «набравшись досвіду» використання іранських дронів для атак по Україні «можуть використовувати їх і проти населення Ізраїлю».

«Тому ми запрошуємо Ізраїль та офіційних представників до співпраці у будь-який спосіб, але поки що похвалитися успіхом, на жаль, я не можу», — сказав Резніков.

Коментуючи інформацію NYT про те, що США «поставлять Україні зброю, яка зберігається на складах в Ізраїлі», очільник Міноборони зазначив, що йому відомо про ці плани.

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«Я знаю про їхні плани й обсяги допомоги нам, зокрема снарядами калібру 155 мм, але я не буду їх розкривати, тому що нас слухатимуть і читатимуть не тільки друзі, а й вороги», – підсумував він.

🔻 4 січня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що країна проведе ревізію у галузі міжнародних відносин.

🔻 2 січня у МЗС Ізраїлю повідомили, що відновлять прямі контакти з РФ на найвищому рівні, а також менше публічно говоритимуть про російсько-українське питання.