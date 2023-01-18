ТАНКИ ВІД НІМЕЧЧИНИ

Leopard для України: Шольц ухилився від відповіді чи надасть Берлін Києву танки

Олаф Шольц, бундесканцлер Німеччини © AP - Markus Schreiber

Автор тексту: Тетяна Цуркану 1 хв

Під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі бундесканцлер повідомив, що Німеччина буде продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.