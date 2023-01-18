ТАНКИ ВІД НІМЕЧЧИНИ

Leopard для України: Шольц ухилився від відповіді чи надасть Берлін Києву танки

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Олаф Шольц, бундесканцлер Німеччини
Олаф Шольц, бундесканцлер Німеччини © AP - Markus Schreiber
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі бундесканцлер повідомив, що Німеччина буде продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

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Проте на запитання із зали, чи готовий Берлін поставити бойові танки, Шольц під час своєї чотирьоххвилинної розмови прямо не відповів.  

Втім, німецький канцлер зазначив, що Німеччина продовжує постачати Україні зброю задля поразки російської агресії. 

Німецькі танки «Leopard»
Німецькі танки «Leopard» © AP - Philipp Schulze

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🔻18 січня Європарламент закликав Шольца надати Україні сучасне озброєння та системи ППО

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🔻13 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив незадоволення поспіхом партнерів по НАТО в питанні передачі танків Україні. 

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