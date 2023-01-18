Leopard для України: Шольц ухилився від відповіді чи надасть Берлін Києву танки
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Під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі бундесканцлер повідомив, що Німеччина буде продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.
Проте на запитання із зали, чи готовий Берлін поставити бойові танки, Шольц під час своєї чотирьоххвилинної розмови прямо не відповів.
Втім, німецький канцлер зазначив, що Німеччина продовжує постачати Україні зброю задля поразки російської агресії.
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🔻18 січня Європарламент закликав Шольца надати Україні сучасне озброєння та системи ППО
🔻 16 січня прем’єр Польщі закликав Німеччину надати Україні більше зброї
🔻13 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив незадоволення поспіхом партнерів по НАТО в питанні передачі танків Україні.