Авіатроща у Броварах: у гелікоптері було десять людей

ТРАГЕДІЯ В БРОВАРАХ

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

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Згідно з інформацією ДСНС, при падінні вертольоту розбилося дев’ять людей.

Проте, за даними МВС, на борту було на одну людину більше.

В їхньому числі був також старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Марінченко.

Марінченко Андрій Іванович – старший оперуповноважений в ОВС 4-го відділу УЗЗ ДВБ НП України © МВС України

Усі, хто перебував у вертольоті, загинули.

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🔻МВС обіцяє якнайшвидше встановити причини трагедії у Броварах.

Серед основних версій трагедії розглядають наступні:

- порушення правил польоту;

- технічна несправність гелікоптера;

- умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

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🔻18 січня в Броварах на дитячий садок впав гелікоптер ДСНС. На ньому перебувало 10 осіб. Оперативна група МВС України прямувала у відрядження до Харківської області. Внаслідок трагедії загинуло 14 людей, включно з найвищим керівництвом МВС