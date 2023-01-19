Авіатроща у Броварах: у гелікоптері було десять людей
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Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Згідно з інформацією ДСНС, при падінні вертольоту розбилося дев’ять людей.
Проте, за даними МВС, на борту було на одну людину більше.
В їхньому числі був також старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Марінченко.
Усі, хто перебував у вертольоті, загинули.
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🔻МВС обіцяє якнайшвидше встановити причини трагедії у Броварах.
Серед основних версій трагедії розглядають наступні:
- порушення правил польоту;
- технічна несправність гелікоптера;
- умисні дії щодо знищення транспортного засобу.
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🔻18 січня в Броварах на дитячий садок впав гелікоптер ДСНС. На ньому перебувало 10 осіб. Оперативна група МВС України прямувала у відрядження до Харківської області. Внаслідок трагедії загинуло 14 людей, включно з найвищим керівництвом МВС