Велика Британія відправить Україні 600 ракет «Брімстоун»

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

За словами міністра оборони Бен Воллеса, Сполучене Королівство «розблокувало» низку пакетів військової допомоги за останній рік.

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Про це пише The Guardian.

«Сьогодні я можу сказати, що ми також відправимо ще 600 ракет «Брімстоун» на театр бойових дій, що буде неймовірно важливо для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою», — зазначив він.

За його словами, Велика Британія також надішле щонайменше три батареї далекобійної глибокої артилерії AS-90 155, ряд броньованих машин, включаючи Bulldog.

В Офісі Президента вже відреагували.

«Зброї буде більше. Це ще далеко не все. Дякуємо союзникам», — анонсував у Twitter керівник ОП Андрій Єрмак.

Він також опублікував ще один красномовний твіт.

🇺🇦🇬🇧🚀💪❤️ — Andriy Yermak (@AndriyYermak) January 19, 2023

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