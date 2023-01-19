ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Велика Британія відправить Україні 600 ракет «Брімстоун»

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Британська ракета «Брімстоун», ілюстративне фото
Британська ракета «Брімстоун», ілюстративне фото © Мілітарний
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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За словами міністра оборони Бен Воллеса, Сполучене Королівство «розблокувало» низку пакетів військової допомоги за останній рік. 

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Про це пише The Guardian. 

«Сьогодні я можу сказати, що ми також відправимо ще 600 ракет «Брімстоун» на театр бойових дій, що буде неймовірно важливо для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою», — зазначив він. 

За його словами, Велика Британія також надішле щонайменше три батареї далекобійної глибокої артилерії AS-90 155, ряд броньованих машин, включаючи Bulldog. 

В Офісі Президента вже відреагували.  

«Зброї буде більше. Це ще далеко не все. Дякуємо союзникам», — анонсував  у Twitter керівник ОП Андрій Єрмак.  

Він також опублікував ще один красномовний твіт.  

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