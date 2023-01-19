ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Велика Британія розпочала новий раунд підготовки українських військових

Опубліковано:

Тренування українських військовослужбовців, ілюстративне фото
Тренування українських військовослужбовців, ілюстративне фото © AP - Kirsty Wigglesworth
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Навчання пройдуть близько 20 тисяч військовослужбовців. 

Реклама

Про це пише The Guardian. 

«Ми нікуди не підемо, пане Путін. Ми тут надовго. Ми стоїмо за Україну. З цим потрібно рахуватися. Вам потрібно зробити зміни. Треба покинути Україну», —  зазначив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес».

Останні новини за темою: 

🔻 19 січня Велика Британія повідомила, що відправить Україні 600 ракет «Брімстоун»

🔻16 січня США розпочали у Німеччині тренування українських військових

🔻28 грудня стало відомо, що 10 екіпажей ЗСУ провели навчання на британських гелікоптерах Sea King 

🔻22 грудня у Чехії завершила підготовку перша група українських військових. Бійці отримали базові військові навички, зокрема, стрільби з автоматів та водіння бойових машин піхоти 

Завантажити додаток