Велика Британія розпочала новий раунд підготовки українських військових
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Навчання пройдуть близько 20 тисяч військовослужбовців.
Про це пише The Guardian.
«Ми нікуди не підемо, пане Путін. Ми тут надовго. Ми стоїмо за Україну. З цим потрібно рахуватися. Вам потрібно зробити зміни. Треба покинути Україну», — зазначив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес».
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