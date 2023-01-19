Велика Британія розпочала новий раунд підготовки українських військових

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Навчання пройдуть близько 20 тисяч військовослужбовців.

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Про це пише The Guardian.

«Ми нікуди не підемо, пане Путін. Ми тут надовго. Ми стоїмо за Україну. З цим потрібно рахуватися. Вам потрібно зробити зміни. Треба покинути Україну», — зазначив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес».

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