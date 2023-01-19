ПРЕЗИДЕНТ ЄВРОРАДИ У КИЄВІ

Володимир Зеленський провів змістовні переговори із Шарлем Мішелем

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Шарль Мішель і Володимир Зеленьский, Київ, 19.01.23
Шарль Мішель і Володимир Зеленьский, Київ, 19.01.23 © ОП
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Відео зустрічі Зеленського з президентом Євроради, який сьогодні відвідав Київ, з'явилося на офіційному Telegram-каналі очільника держави. 

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«Дякую за постійну та міцну підтримку! Розпочинаємо важливу зустріч»,  — написав український лідер.

«Україна і Європейський Союз вже досягли вагомих результатів у нашому історичному зближенні. Працюємо над тим, щоб досягти ще більших», — зазначив Зеленський. 

«Повернувся до Києва, щоб обговорити всі напрямки співпраці. Нехай 2023 рік стане роком перемоги та миру», — написав сьогодні вранці у своєму Twitter Шарль Мішель. 

«Україна незламна», — додав він вже під час відвідування ветеранів у фінансованому ЄС реабілітаційному центрі в Києві. 

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