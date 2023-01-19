Володимир Зеленський провів змістовні переговори із Шарлем Мішелем

ПРЕЗИДЕНТ ЄВРОРАДИ У КИЄВІ

Відео зустрічі Зеленського з президентом Євроради, який сьогодні відвідав Київ, з'явилося на офіційному Telegram-каналі очільника держави.

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«Дякую за постійну та міцну підтримку! Розпочинаємо важливу зустріч», — написав український лідер.

«Україна і Європейський Союз вже досягли вагомих результатів у нашому історичному зближенні. Працюємо над тим, щоб досягти ще більших», — зазначив Зеленський.

«Повернувся до Києва, щоб обговорити всі напрямки співпраці. Нехай 2023 рік стане роком перемоги та миру», — написав сьогодні вранці у своєму Twitter Шарль Мішель.

🇪🇺🇺🇦 Back in #Kyiv to discuss all strands of cooperation.



May 2023 be the year of victory and peace. pic.twitter.com/zgjdwv2sid — Charles Michel (@CharlesMichel) January 19, 2023

«Україна незламна», — додав він вже під час відвідування ветеранів у фінансованому ЄС реабілітаційному центрі в Києві.

Impressed by the veterans’ courage at the EU-funded rehabilitation center in #Kyiv.



Ukraine is unbreakable. pic.twitter.com/RYICjDtA5c — Charles Michel (@CharlesMichel) January 19, 2023

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