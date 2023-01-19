В Німеччині заявили про повну незалежність від російських енергоносіїв

Берлін знайшов нові джерела імпорту енергоносіїв, заявив міністр фінансів країни Крістіан Лінднер в інтерв’ю BBC.

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Раніше Німеччина імпортувала з Росії близько 50% газу і більше 30% всієї нафти. Нині ж ці показники нульові: РФ припинила постачання газу до країни у серпні, а Німеччина припинила імпорт російської нафти на початку року.

«Так, звичайно, Німеччина все ще залежить від імпорту енергоносіїв, але сьогодні вже не від імпорту з Росії, а від світових ринків» , — сказав Крістіан Лінднер.

Наразі газ імпортується із Норвегії та США, зауважив міністр фінансів.

Також країна знову відкрила вугільні електростанції та відклала плани щодо закриття трьох атомних електростанцій, що залишилися в роботі, сказав міністр.

🔻 29 листопада Катар погодив 15-річну угоду на поставки скрапленого природного газу Німеччині