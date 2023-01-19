В Ірані не визнали анексію Росії територій України

Іран не визнає анексію РФ територій України

Очільник МЗС країни наголосив, що Іран поважає суверенітет та територіальну цілісність країн у рамках міжнародних законів, повідомляє суспільний мовник Туреччини TRT.

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«Попри прекрасні відносини Тегерана та Москви, ми не визнали відділення Криму, Луганської та Донецької областей від України», — заявив в інтерв'ю TRT глава МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіана.

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Також міністр зазначив, що його країна нібито не підтримує війну і сподівається на мир в Україні.

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«Ми наполягаємо на своєму послідовному принципі у зовнішній політиці: коли ми говоримо, що конфлікт в Україні - це не рішення, ми віримо у свою позицію як у фундаментальний політичний принцип, на який покладаємося», — сказав Абдоллахіана.

🔻17 січня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявила, що ЄС підтримує надання іранській гвардії статусу терористичної групи.

🔻11 жовтня Володимир Зеленський заявив, що Росія замовила в Ірані понад 2400 дронів-камікадзе. Після цього РФ почала атакувати іранськими БПЛА українську критичну інфраструктуру