ДАВОС 2023: Молдова закликала союзників посилити протиповітряну оборону її країни

Молдова просить допомоги союзників

Президентка Молдови Майя Санду під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі звернулася до країн-союзників з проханням допомогти посилити протиповітряну оборону її країни, оскільки РФ продовжує свої зусилля з дестабілізації Молдови, повідомляє Reuters.

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«Ми запросили системи повітряного спостереження та оборони. Ми розуміємо, що Україна є пріоритетом і має отримати це, але ми також розраховуємо отримати дещо», — зазначила Санду Reuters.

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У виданні зазначили, що Кишинів звинувачує Москву у спробі дестабілізації Молдови, які РФ здійснює використовуючи свій вплив на сепаратистський рух у Придністров'ї.

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«Росія дійсно намагалася мобілізувати корумповані групи в Молдові та проросійські партії з метою повалити уряд, парламент і президентство, і це не означає, що вона здалася, але поки що нам вдалося зберегти стабільність», — сказала президентка Молдови.

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Водночас, вона нагоосила, що «дестабілізаційні зусилля Росії» не були успішними. Санду також зазначила. що вважає, що її країна в безпеці, враховуючи опір України Росії.

За словами президентки Молдови, військовий бюджет її країни вже збільшено, і уряд веде переговори щодо систем ППО з ЄС щодо систем ППО та країнами-союзниками.

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У країні також прагнуть поступово відмовитися від газу РФ на тлі відключень електроенергії, які частково викликані атаками російськиї військ на енергоінфраструктуру України, а також скороченням поставок Газпрому.

«Сьогодні правий берег отримує газ з ринку, а газ "Газпрому" використовується в Придністровському регіоні, тому можна сказати, що Молдова остаточно звільнена від залежності від російського газу», — сказала Санду.

У червні ЄС прийняв Молдову як кандидата від блоку, надавши їй такий же статус, як і Україні.

🔻12 грудня, після чергового ракетного обстрілу України президентка Молдови Мая Санду засудила напади Росії на українців, цивільні об’єкти та критичну інфраструктуру. А також закликала міжнародну спільноту посилити тиск на РФ.

🔻17 січня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час Всесвітнього економічного форуму закликав ухвалити в ООН резолюції щодо спецтрибунал для РФ