Данія передасть Україні артилерію «Цезар»

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Києву нададуть 19 артилерійських установок французького виробництва.

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Про це повідомляє Міністерство оборони Данії.

«Я щасливий, що зараз ми отримали широку підтримку від парламенту Данії, щоб пожертвувати її для боротьби за свободу України. Немає сумнівів, що вона потрібна», — сказав міністр оборони Якоб Еллеманн-Йенсен.

Ця допомога буде супроводжуватися навчанням.

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