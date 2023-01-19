Дев’ять країн Європи пообіцяли надати Україні безпрецедентну військову допомогу

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

19 січня міністри оборони та представники міністерств оборони дев’яти країн Європи підписали «Талліннську декларацію», у якій вони зобов’язалися надати безпрецедентну допомоги ЗСУ.

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Про це повідомили на офіційному сайті уряду Великої Британії.

Документ підписали міністри оборони Естонії, Великої Британії, Польщі, Латвії та Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів, Словаччини.

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«Разом ми продовжуватимемо підтримувати Україну в переході від опору до витіснення російських військ з української землі. Об’єднуючи членів Альянсу та партнерів, ми гарантуємо, що глобальна військова підтримка є максимально стратегічною та скоординованою», — йдеться у спільній заяві представників країн Європи.

Міністри та представники оборони країн засудили навмисні напади РФ на цивільне населення та цивільну інфраструктуру України, а також триваюче порушення Росією суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.

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«Тому ми зобов’язуємося колективно домагатися надання безпрецедентного набору пожертвувань для оборони України, включаючи основні бойові танки, важку артилерію, протиповітряну оборону, боєприпаси та бойові машини піхоти. Ця значна допомога Україні надходить із наших власних національних запасів і ресурсів, що свідчить про взаємне розуміння серйозності ситуації та наше зобов’язання терміново збільшити та прискорити підтримку України», — зазначили представники оборонних відомств.

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На засідання Групи оборони України в Рамштайн, 20 січня, представники дев’ять країн Європи також планують закликати інших членів Альянсу та партнерів якнайшвидше надати військову допомогу для забезпечення перемоги ЗСУ на полі бою в 2023 році.

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