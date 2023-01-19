Для повернення Криму Україні необхідна західна зброя — Зеленський на українському сніданку в Давосі

Озброєння для перемоги

Метою України є повернення всіх окупованих Росією територій, у тому числі Криму та Донбасу, сказав Володимир Зеленський, звертаючись до учасників Українського сніданку в Давосі. Та зазначив, що у Заходу не повинно бути вагань щодо постачання Україні зброї для деокупації.

Реклама Читати продовження

«Це не намір. Це наша земля. Наша ціль деокупувати всі наші території. Крим є нашою землею, Крим є нашою територією. Це наше море, і наші гори. Дайте нам важку зброю і ми повернемо наше», — заявив Президент України.

Хоча і зараз Росія може вивести війська з захоплених територій та зберегти життя людей, підкреслив Володимир Зеленський.

«Тому, що ніхто не каже, що можна повернути відносини, але вони можуть зберегти життя своїх людей. Я не те що думаю про їх життя. Я вважаю, що це їх життя, суспільство і майбутнє», — сказав Президент.

У Заходу не повинно бути вагань щодо постачання Україні танків, зазначив Зеленський, натякаючи на Генканцлера Німеччини Олафа Шольца, який досі не затвердив передачу техніки німецького виробництва від ЄС.

«Є такі моменти, коли не треба вагатися, або не треба порівнювати. Коли ти кажеш, наприклад, «я надам танки, якщо хтось інший також дасть танки», чи «я потужний у Європі, я допоможу, якщо хтось поза Європою також допоможе». Мені здається, що це не дуже правильна стратегія», — сказав Зеленський.

🔻 18 січня Олаф Шольц заявив, що Німеччина погодиться на постачання Україні «Леопардів 2» — якщо Вашингтон ухвалить рішення про постачання своїх танків «Абрамс».

🔻 Того ж дня Володимир Зеленський виступив на форумі у Давосі та закликав світову спільноту допомогти Україні якнайшвидше закінчити війну.