Ексголові «Нафтогазу» Коболєву повідомили про підозру

незаконне заволодіння коштами

Слідство вважає, що Андрій Коболєв незаконно видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн гривень за екстраординарні досягнення.

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Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Причиною виписки грошової нагороди стало позитивне рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 рр.

Сума виписаної премії суттєво перевищила нормативно визначені розміри таких виплат, які становлять 37,48 млн гривень.

У Бюро зазначають, що керівник, який очолював компанію з 2014 по 2021 роки, за ті самі ж досягнення отримав премію розміром 12,49 млн грн у 2017 році.

Пресслужба НАБУ зазначила, що упродовж 2018 року підозрюваному незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

Підозрюваний Андрій Коболєв прокоментував ситуацію у фейсбуці.

«Розуміючи, що відбувається її (підозри – ред.) підготовка, коли перебував за кордоном, одразу повернувся в Україну, щоб не давати привід для звинувачень, що я кудись втік чи ховаюся. Це точно робити не збираюся, а збираюся доводити свою правоту», – написав Коболєв.

🔻 14 лютого 2022 року в «Нафтогазі» повідомляли про отримання Коболєвим додаткової премії. Цю другу частину він отримав 2021-го після дострокового припинення повноважень як голови правління.