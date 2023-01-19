Естонія готує для України рекордну кількість військової допомоги

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Таллінн надасть Києву зброї на 113 мільйонів євро. Таке рішення ухвалив естонський уряд 19 січня.

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Про це повідомляє ERR.

Таким чином військова допомога Естонії Україні зросте до 370 мільйонів євро, або трохи більше одного відсотка валового внутрішнього продукту Естонії.

До нового пакету військової допомоги увійдуть десятки 155-мм і 122-мм гаубиць, тисячі снарядів і вантажівок до них, понад сотню протитанкових гранатометів Carl-Gustav і понад тисячу одиниць боєприпасів до них.

Протитанковий гранатомет Carl-Gustav M4, ілюстративне фото © Militaryanalizer

Президент України Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністерці Естоні Каї Каллас за таку потужну підтримку.

Щиро вдячний Прем’єр-міністру @kajakallas за оголошений сьогодні найбільший пакет військової допомоги, що містить гаубиці, гранатомети та боєприпаси. 🇪🇪 на ділі продемонструвала свою щиру підтримку 🇺🇦 в боротьбі з агресором. Ми це цінуємо. Це інвестиція в нашу спільну перемогу! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 19, 2023

В уряді зазначають, що таке рішення не призведе до зниження обороноздатності країни, оскільки дефіцит боєготовності переданої артилерії буде повністю відновлено.

«Зі своєї болісної історії естонці знають, що відбувається, коли зло перемагає, а велика країна поглинає маленькі. Якщо Україна впаде, свобода в інших частинах світу також буде під загрозою. Допомагаючи Україні захистити її незалежність, ми захищаємо права всіх країн, включно з Естонією, на свободу та демократію», – йдеться в прес-релізі прем’єр-міністерки Каї Каллас.

В Естонії також заохочують надати допомогу Україні й інші країни.

«Усі країни повинні переглянути свої запаси та виступити за те, щоб галузі могли виробляти більше та швидше. Війна Росії проти України має ціну – ціну, яку ми платимо в євро, і українці платять своїм життям», — зазначила вона.

На великій потребі України у важкому озброєнні наголосив і міністр оборони Естоні Ханно Певкур.

«Важке озброєння потрібне Україні, щоб утримати ініціативу та протистояти Росії, яка зараз готується відновити свою військову міць. Найважчі бої ще попереду. Наша допомога та допомога наших союзників безпосередньо вплине на боєздатність України», — підкреслив він.

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