ЗАЕС необхідно якнайшвидше деокупувати: Зеленський під час зустрічі з гендиректором МАГАТЕ

МАГАТЕ В УКРАЇНІ

Наразі Рафаель Гроссі перебуває з робочим візитом в Україні. 19 січня він зустрівся з Володимиром Зеленським.

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Про це повідомляє пресслужба Президента.

Зеленський привітав розміщення інспекторів агентства на українських АЕС.

«Знаю, що наші команди працюють над посиленням безпеки ядерної інфраструктури. Дякую за позитивне рішення щодо розміщення інспекторів на наших атомних електростанціях. Це дуже важливо», - наголосив очільник держави.

Володимир Зеленський на зустрічі з представниками МАГАТЕ © ОП

Президент України також висловив сподівання, що присутність МАГАТЕ унеможливить подальші обстріли українських АЕС з боку РФ. Він наголосив на тому, що українська сторона робить усе для гарантування безпеки співробітників МАГАТЕ, які знаходяться в Україні.

Окрему увагу було приділено Запорізькій АЕС. Вона досі перебуває під тимчасовою російською окупацією.

Зеленський підкреслив, що зі станції повинні бути виведені усі без винятку представники Росії і це питання буде обговорюватися виключно з МАГАТЕ.

Місія МАГАТЕ в Україні © ОП

🔻18 січня МАГАТЕ розпочав роботу на Чорнобильській та Рівненській АЕС

🔻17 січня Рафаель Гроссі повідомив, що місія МАГАТЕ розпочинає роботу на Рівненській АЕС

🔻16 січня стало відомо, що місія МАГАТЕ прибула на Південноукраїнську АЕС

🔻 10 січня в Держатомрегулюванні повідомили, що найближчим часом постійні моніторингові місії Міжнародного агентства з атомної енергії розгорнуть на всіх українських АЕС.