Захід досі блокує надання Україні бойових винищувачів та далекобійних ракет — Кулеба

СУЧАСНА ЗБРОЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

За словами очільника МЗС усе інше озброєння Києву вдалося розблокувати.

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Про це він заявив під час панельної дискусії в Українському домі в швейцарському Давосі, повідомляє Укрінформ.

Втім, Дмитро Кулеба нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення західні країни навідріз відмовлялися постачати Україні сучасну зброю. Наразі ця ситуація змінилась.

«Ми бачимо, як речі прискорюються… Коли ми розблокуємо далекобійні ракети та літаки – я абсолютно переконаний у цьому, – наш перелік найбільш найпотрібнішої зброї буде завершений», — підсумував міністр.

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