Канада викликала посла РФ: у чому причина

Представнику Росії в Оттаві висловили своє несприйняття нелюдської атаки на мирних жителів Дніпра.

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Про це пише Reuters з покликанням на заяву канадської міністерки закордонних справ Мелані Жолі.

«Ми продовжимо душити російський режим скоординованими санкціями і продовжимо протистояти російській брехні фактами», – наголосила Жолі.

Також вона додала, що Канада разом із країнами-партнерами буде працювати над тим, аби Кремль поніс відповідальність перед судом за масові обстріли цивільних об’єктів в Україні.

Присутній на виступі глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі підтримав заяву колеги з Оттави.

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🔻 16 січня СБУ оприлюднила імена росіян, причетних до ракетного удару у Дніпрі. Згідно з даними СБУ, це шість російських військових.

🔻 Достеменно відомо, хто віддавав наказ атакувати будинок у Дніпрі. Про це у Дніпрі 16 січня заявив генпрокурор Андрій Костін.

🔻 Росія має на озброєнні сотні ракет X-22, їх неможливо збити тими засобами протиповітряної оборони, які Україна має. Про це 16 січня заявив Ігнат.

🔻 14 січня російська ракета влучила в багатоповерхівку в Дніпрі. Зруйнований під'їзд з 2-го по 9-й поверхи.