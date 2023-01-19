ЗАЯВА МІНІСТРІВ

Росія зберігає значну перевагу у кількості військ, озброєнь та військової техніки та готує нові наступальні дії, йдеться у спільній заяві глав МЗС та Міноборони на сайті оборонного відомства.

Реклама Читати продовження

Спроба реваншу РФ за невдачі у війні та загроза нового повномасштабного вторгнення досі є дуже реальними, йдеться у заяві.

«Саме тому ми звертаємося до всіх держав-партнерів, які вже надавали військову допомогу або планують її надати, із закликом суттєво посилити свій практичний внесок у зміцнення здатності України захищатися, вивести цю допомогу на якісно новий рівень», — пишуть міністри.

Особливо гострою є потреба ЗСУ у танках західних зразків, підкреслили міністри.

«Ми звертаємося до держав, які мають на озброєнні танки Leopard 2, зокрема Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Фінляндії, Швеції. Ми гарантуємо, що ми використовуватимемо цю зброю відповідально і винятково для захисту територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах», — зазначають Резніков і Кулеба.

Міністри закликали усі держави, які мають відповідні можливості, приєднатися до ініціативи створення міжнародної танкової коаліції на підтримку України та зробити свій внесок.

🔻 18 січня Олаф Шольц заявив, що Німеччина погодиться на постачання Україні «Леопардів 2» — якщо Вашингтон ухвалить рішення про постачання своїх танків «Абрамс»

🔻 Того ж дня заступник міністра оборони Німеччини заявив, що США поки не планують постачати танки «Абрамс» Україні