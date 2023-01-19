Ллойд Остін переконує німецького колегу поставити Україні Leopard

Постачання зброї і техніки

Глава Пентагону провів розмову із новопризначеним міністром оборони Німеччини стосовно передачі танків німецького виробництва, адже декілька країн НАТО готові організувати швидку доставку Leopard 2.

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Також міністр оборони США зазначив, що Вашингтон «надалі підтримуватимемо український народ у протистоянні російській агресії та захисті своєї суверенної території», пише Reuters.

«Я хочу подякувати уряду Німеччини за все, що він зробив для посилення самооборони України. Ваш внесок у створення систем безпеки та навчання захисників України є неоціненним. Я також ціную вашу рішучу підтримку нашої збільшеної присутності та матеріально-технічних операцій для швидкого переміщення солдатів і обладнання до та через Німеччину для посилення наших союзників на східному фланзі», – наголосив Ллойд Остін.

Глава німецького Міноборони Боріс Пісторіус заявив, що Німеччина стоїть «пліч-о-пліч» зі своїми союзниками у підтримці України.

«Разом із нашими партнерами ми продовжуватимемо підтримувати Україну в її боротьбі за свободу, незалежність і суверенітет. Як часто в історії – але особливо в такі часи – Німеччина та Сполучені Штати Америки стоять пліч-о-пліч», – додав Пісторіус.

🔻 19 січня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив свідоцтво про призначення новому міністру оборони ФРН Борису Пісторіусу.

🔻 16 січня міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт подала у відставку на тлі критики її дій щодо програм із модернізації армії і щодо поставок озброєнь Україні.