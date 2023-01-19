ДОПОМОГА ВІД ЄС

Ми працюємо над тим, щоб надати Україні більше зброї — президент Євроради в Києві

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Президент Євроради Шарль Мішель
Президент Євроради Шарль Мішель © AP - Henrik Montgomery
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Шарль Мішель планує зустрітись з президентом Володимиром Зеленським, прем’єром Денисом Шмигалем і депутатами парламенту. «Українці потребують і заслуговують нашої підтримки, і з президентом Зеленським та його командою ми обговоримо конкретні заходи, щоб зробити Україну сильнішою», — заявив Мішель.

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«Повернувся до Києва, щоб обговорити всі напрямки співпраці. Нехай 2023 рік стане роком перемоги та миру». 

На запитання Суспільного, чи варто очікувати від ЄС більше озброєння, він відповів, що це і є «його мета».  

«Вперше в історії ЄС вирішив надати військову техніку. Це було для України. Це сталося через кілька годин після початку цього вторгнення, 24 лютого, і з того часу ми постійно посилюємо фінансові засоби, які ми надаємо Україні для військового обладнання, також для того, щоб підтримати державу, функціонування держави, що є дуже важливим», — зазначив Мішель. 

Президент Євроради також нагадав, що ЄС узгодив надання Україні макрофінансової допомоги розміром в 18 млрд євро. 

Під час свого візиту до столиці України, Шарль Мішель також відвідав ветеранів у фінансованому ЄС реабілітаційному центрі в Києві.

«Україна незламна», — зазначив він у своєму дописі у Twitter.

Президент Євроради у реабілітаційному центрі Києва, фінансованому ЄС
Президент Євроради у реабілітаційному центрі Києва, фінансованому ЄС © Шарль Мішель / Twitter
Президент Євроради у реабілітаційному центрі Києва, фінансованому ЄС
Президент Євроради у реабілітаційному центрі Києва, фінансованому ЄС © Шарль Мішель / Twitter
Президент Євроради у реабілітаційному центрі Києва, фінансованому ЄС
Президент Євроради у реабілітаційному центрі Києва, фінансованому ЄС © Шарль Мішель / Twitter
Президент Євроради у реабілітаційному центрі Києва, фінансованому ЄС
Президент Євроради у реабілітаційному центрі Києва, фінансованому ЄС © Шарль Мішель / Twitter

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