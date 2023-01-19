На Алеї сміливості у Києві з'явилося ім'я президента Євроради Шарля Мишеля

АЛЕЯ СМІЛИВОСТІ

Таким чином Україна висловлює вдячність Європейській Раді та особисто Шарлю Мішелю за потужну підтримку у спротиві російській агресії.

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«Дякую за всю допомогу й потужну підтримку! Україна це дуже цінує», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент Європейської Ради прибув сьогодні до Києва з одноденним візитом.

«Повернувся до Києва, щоб обговорити всі напрямки співпраці. Нехай 2023 рік стане роком перемоги та миру», — написав сьогодні вранці у своєму Twitter Шарль Мішель.

🇪🇺🇺🇦 Back in #Kyiv to discuss all strands of cooperation.



May 2023 be the year of victory and peace. pic.twitter.com/zgjdwv2sid — Charles Michel (@CharlesMichel) January 19, 2023

«Українці потребують і заслуговують нашої підтримки, і з президентом Зеленським та його командою ми обговоримо конкретні заходи, щоб зробити Україну сильнішою», — заявив Мішель.

Шарль Мішель та Володимир Зеленський © ОП

Шарль Мішель відвідав реабілітаційний центр, фінансований ЄС.

«Україна незламна», — написав він у Twitter після спілкування з ветеранами.

Impressed by the veterans’ courage at the EU-funded rehabilitation center in #Kyiv.



Ukraine is unbreakable. pic.twitter.com/RYICjDtA5c — Charles Michel (@CharlesMichel) January 19, 2023

Президент Євроради також виступив перед Парламентом.

«Мої дорогі українські браття та сестри, ви вибрали доєднатися до нашого союзу. Ви платите за це велику ціну. І ми це ніколи не забудемо. Україна це ЄС, а ЄС це Україна. І ми будемо разом», — сказав він у своїй промові.

Шарль Мішель у Маріїнському палаці © ОП

Шарль Мішель та Володимир Зеленський © ОП

Шарль Мішель на зустрічі з пресою © ОП

Шарль Мішель та Володимир Зеленський на спільному брифінгу © ОП

Володимир Зеленський вручає нагороду Шарлю Мішелю © ОП

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