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На засіданні «Рамштайн» кілька країн оголосять про передачу Україні танків Leopard — Литва

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Танк Leopard 2
Танк Leopard 2 © Michael Sohn / AP
Автор тексту: Надія Бондаренко
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Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що вже 20 січня кілька країн оголосить про відправку танків Leopard 2 в Україну, повідомляє The Guardian.

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За словами мінстра Анушаускаса, загальна кількість бронетехніки, яку планують передати для ЗСУ на засідання Групи оборони України в Рамштайн, 20 січня, досягне сотень.

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«Деякі з країн обов’язково надішлють в Україну танки «Леопард», це точно», — наголосив мінстр.

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Також Анушаускас розповів про новий пакет військової допомоги, який Литва передасть Україні.  

«Литовський новий пакет військової підтримки Україні складається з десятків зенітних установок L-70, боєприпасів і двох вертольотів Мі-8. Загальна вартість майбутнього пакету підтримки становить приблизно 125 мільйонів євро», — зазначив він у Twitter.

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