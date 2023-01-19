ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що вже 20 січня кілька країн оголосить про відправку танків Leopard 2 в Україну, повідомляє The Guardian.

Реклама Читати продовження

За словами мінстра Анушаускаса, загальна кількість бронетехніки, яку планують передати для ЗСУ на засідання Групи оборони України в Рамштайн, 20 січня, досягне сотень.

►Читайте також: Дев’ять країн Європи пообіцяли надати Україні безпрецедентну військову допомогу

«Деякі з країн обов’язково надішлють в Україну танки «Леопард», це точно», — наголосив мінстр.

►Читайте також: Данія передасть Україні артилерію «Цезар»

Також Анушаускас розповів про новий пакет військової допомоги, який Литва передасть Україні.

I have some good news today from 🇱🇹 to 🇺🇦. Lithuanian new lethal support package for 🇺🇦 consist of dozens of L-70 anti-aircraft guns, ammunition and two Mi-8 helicopters. Total value of 🇱🇹 upcoming support package is approximately 125 million euros. — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) January 19, 2023

«Литовський новий пакет військової підтримки Україні складається з десятків зенітних установок L-70, боєприпасів і двох вертольотів Мі-8. Загальна вартість майбутнього пакету підтримки становить приблизно 125 мільйонів євро», — зазначив він у Twitter.

►Читайте також: Восьмий «Рамштайн»: Україна їде на переговори до Німеччини, очікуючи на танки

🔻 19 січня Велика Британія повідомила, що відправить Україні 600 ракет «Брімстоун»

🔻19 січня в Естонії анонсували рекордну кількість військової допомоги для України

🔻19 січня Швеція оголосила, що передасть Україні гаубиці Archer

🔻18 січня стало відомо, що на початку повномасштабного вторгнення Болгарія таємно надавала Україні озброєння