Новий міністр оборони Німеччини продовжить підтримувати Україну

Постачання зброї і техніки

Берлін допомагатиме Києву також і поставками техніки Бундесверу.

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Про це заявив глава німецького Міноборони Боріс Пісторіус після церемонії його представлення в Міністерстві оборони, пише Reuters.

«Це – не звичайні часи, у нас в Європі вирує війна. Росія веде жорстоку війну на знищення суверенної країни, України», – наголосив міністр.

Також новий очільник відомства пообіцяв «зробити Бундесвер сильним, це стосується стримування, ефективності та готовності».

🔻 19 січня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив свідоцтво про призначення новому міністру оборони ФРН Борису Пісторіусу.

🔻 16 січня міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт подала у відставку на тлі критики її дій щодо програм із модернізації армії і щодо поставок озброєнь Україні.