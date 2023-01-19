Новий пакет допомоги від США сягне $2,5 млрд – CNN
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У пакет вперше увійдуть бойові машини Stryker. Про це пише CNN з покликанням на власні джерела.
Вашингтон може оголосити нову допомогу уже на цьому тижні. Цей пакет буде одним із найбільших за майже 11 місяців війни.
Як зазначає американський телеканал, у Білому домі планують значно збільшити кількість бронетехніки, надавши Києву броньовані бойові машини Bradley та Stryker.
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Українська оборона посилиться також завдяки протимінній техніці – MRAP. Ймовірно, США надішлють Україні більше боєприпасів для артилерійських систем і ракетних комплексів HIMARS, пише CNN.
У списку техніки навряд будуть танки чи ракети дальнього радіусу дії, зауважили джерела.
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