Росія атакує мирних

Нікопольський район на Дніпропетровщині обстріляли «Градами» та важкою артилерією

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Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини © Дніпропетровська ОВА
Автор тексту: Оксана Вітер

Понад 30 снарядів прилетіли у дві громади — Червоногригорівську та Марганецьку, пише голова ОВА Валентин Резніченко. 

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Попередньо, люди не постраждали. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. З’ясування наслідків ще триває, повідомляє Валентин Резніченко. 

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