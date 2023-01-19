Росія атакує мирних
Нікопольський район на Дніпропетровщині обстріляли «Градами» та важкою артилерією
Опубліковано:
Понад 30 снарядів прилетіли у дві громади — Червоногригорівську та Марганецьку, пише голова ОВА Валентин Резніченко.
Реклама
Попередньо, люди не постраждали. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. З’ясування наслідків ще триває, повідомляє Валентин Резніченко.
🔻 18 січня російські війська обстріляли Нікопольський район: пошкодили лінію електропередач
🔻 Вночі 17 січня армія РФ била по трьом громадам на Нікопольщині, випустивши понад 20 снарядів