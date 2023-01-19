Німецький виробник зброї може передати Україні більш як сотню бойових танків

ЗАХІДНІ ТАНКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Мова йде про «Леопард 1», «Леопард 2» та британські «Челленджер 1».

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Про це повідомляє Handelsblatt.

Якщо це вдасться, то Бундесверу не доведеться відмовлятися від озброєння для власної оборони.

Rheinmetall можуть закупити та модернізувати двозначну кількість британських танків. Крім них, вони пропонують переобладнати для України старішу модель німецьких БМП «Леопард 1».

Зазначається, що 20 основних бойових танків можуть бути переобладнані та продані цього року та ще 80 — протягом 20 місяців.

Крім того, у виданні підкреслюють, що Фленсбурзька збройна компанія FFG також має на складі «Леопарди 1» і може модернізувати їх для України.

«З "Леопард 1" і "Челленджер 1" бойова ефективність українських танків значно підвищилася би, оскільки вони перевершують російські основні бойові танки. Крім того, ще 100 бойових танків «Леопард 2» можуть бути додані, якщо федеральний уряд дасть дозвіл», — йдеться у статті.

Challenger 1 © Key Military

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