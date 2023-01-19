Президент Євроради їде до Києва

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Президент Євроради Шарль Мішель
Президент Євроради Шарль Мішель AP - Jean-Francois Badias
Автор тексту: Олександра Стара

Про це Шарль Мішель повідомив у своєму твітер-акаунті, опублікувавши відео із потягу.

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«Я прямую до Києва і сьогодні зустрінуся з президентом Володимиром Зеленським, прем’єром Денисом Шмигалем і депутатами парламенту», – написав президент Європейської ради.

Також він додав, що «українці борються за свою землю, за майбутнє своїх дітей».

«Вони також борються за наші спільні європейські цінності миру та процвітання. Українці потребують і заслуговують нашої підтримки, і з президентом Зеленським та його командою ми обговоримо конкретні заходи, щоб зробити Україну сильнішою», – заявив Шарль Мішель.

🔻 18 січня під час виступу у парламенті президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що «особисто виступає за те, щоби надати Україні танки».

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