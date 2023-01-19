Президент Євроради їде до Києва

Про це Шарль Мішель повідомив у своєму твітер-акаунті, опублікувавши відео із потягу.

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«Я прямую до Києва і сьогодні зустрінуся з президентом Володимиром Зеленським, прем’єром Денисом Шмигалем і депутатами парламенту», – написав президент Європейської ради.

Також він додав, що «українці борються за свою землю, за майбутнє своїх дітей».

«Вони також борються за наші спільні європейські цінності миру та процвітання. Українці потребують і заслуговують нашої підтримки, і з президентом Зеленським та його командою ми обговоримо конкретні заходи, щоб зробити Україну сильнішою», – заявив Шарль Мішель.

On my way to #Kyiv.



Ukrainians are fighting for their land, for the future of their children.

But they are also fighting for our common European values of peace and prosperity.



They need and deserve our support. pic.twitter.com/ewLY4E9udX — Charles Michel (@CharlesMichel) January 19, 2023

🔻 18 січня під час виступу у парламенті президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що «особисто виступає за те, щоби надати Україні танки».