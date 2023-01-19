Президент Євроради уже прибув до Києва
Опубліковано:
«Нехай 2023 рік стане роком перемоги та миру», – написав Шарль Мішель у твітері.
Про поїздку стало відомо сьогодні, 19 січня.
«Я прямую до Києва і сьогодні зустрінуся з президентом Володимиром Зеленським, прем’єром Денисом Шмигалем і депутатами парламенту», – написав президент Європейської ради.
Також він додав, що «українці борються за свою землю, за майбутнє своїх дітей».
«Вони також борються за наші спільні європейські цінності миру та процвітання. Українці потребують і заслуговують нашої підтримки, і з президентом Зеленським та його командою ми обговоримо конкретні заходи, щоб зробити Україну сильнішою», – заявив Шарль Мішель.
On my way to #Kyiv.— Charles Michel (@CharlesMichel) January 19, 2023
Ukrainians are fighting for their land, for the future of their children.
But they are also fighting for our common European values of peace and prosperity.
They need and deserve our support. pic.twitter.com/ewLY4E9udX
🔻 18 січня під час виступу у парламенті президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що «особисто виступає за те, щоби надати Україні танки».