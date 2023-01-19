ЗАЯВА Прем'єр-міністра Іспанії

Прем'єр-міністр Іспанії: «треба тримати зв'язок із Путіним»

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Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії
Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії © AP - Markus Schreiber
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Таку заяву Педро Санчес озвучив під час розмови з CNN в рамках форуму в Давосі. 

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Про це пише El Espanol. 

У якості прикладу він навів контакти, які з очільником Кремля підтримують Франція та Німеччина. 

«Шольц і Макрон повинні очолити ЄС у конфлікті, а решта країн-членів повинні бути за ними», — сказав він. 

На його думку «відсутність стратегії у Путіна показує, що ми повинні триматися разом». 

Разом з тим, Санчес запевнив, що «Іспанія буде з Україною стільки, скільки буде потрібно».  

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