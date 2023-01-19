Прем'єр-міністр Іспанії: «треба тримати зв'язок із Путіним»

ЗАЯВА Прем'єр-міністра Іспанії

Таку заяву Педро Санчес озвучив під час розмови з CNN в рамках форуму в Давосі.

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Про це пише El Espanol.

У якості прикладу він навів контакти, які з очільником Кремля підтримують Франція та Німеччина.

«Шольц і Макрон повинні очолити ЄС у конфлікті, а решта країн-членів повинні бути за ними», — сказав він.

На його думку «відсутність стратегії у Путіна показує, що ми повинні триматися разом».

Разом з тим, Санчес запевнив, що «Іспанія буде з Україною стільки, скільки буде потрібно».

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