Прокурор просить арештувати ексголову правління «Нафтогазу»

СПРАВА КОБОЛЄВА

Спеціалізована антикорупційна прокуратура наголошує на триманні Андрія Коболєва під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 365 млн гривень.

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Про це повідомляє пресслужба САП.

Судове засідання з обрання запобіжного заходу призначено на 19.01.2023.

Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у зловживанні службовим становищем. Андрій Коболєв незаконно видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн гривень за екстраординарні досягнення.

🔻19 січня НАБУ повідомило про підозру колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України»

🔻 14 лютого 2022 року в «Нафтогазі» повідомляли про отримання Коболєвим додаткової премії. Цю другу частину він отримав 2021-го після дострокового припинення повноважень як голови правління.