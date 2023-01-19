ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ

Проти пенсійної реформи: у протестах у Франції взяли участь більше мільйона людей

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Французькі демонстранти
Французькі демонстранти © AP - Michel Spingler
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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По всій країні на вулиці вийшло близько 1 120 000 осіб. 80 тисяч людей протестувало у самому Парижі. 

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Такі дані з покликанням на французьку владу приводить Le Figaro. 

Втім, профспілки повідомляють, що на протести вийшло два мільйони демонстрантів.  

У страйку беруть участь, зокрема, працівники освітньої, транспортної та енергетичної сфер, студенти університетів та учні старших класів.   

Через протести у Франції було скасовано більшість залізничних рейсів далекого прямування та близько 20 % рейсів з паризького аеропорту Орлі.   

Не обійшлося без сутичок.  

Влада країни 10 січня оголосила про те, що планує підвищити мінімальний пенсійний вік з 62 до 64 років з 2030 року. Підвищувати вік для отримання пенсії планують поступово з 1 вересня 2023 року. Опитування показують, що більшість французів виступають проти реформи, пише AP. 

🔻 5 січня у Франції протестували лікарі: вимагали покращення умов роботи та підвищення зарплат

🔻 З 5 по 7 грудня у Франції пройшов загальнонаціональний страйк. Через протести проти пенсійної реформи було паралізовано паризьке метро і французька залізниця, а також заблоковані автомагістралі.

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