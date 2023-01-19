Проти пенсійної реформи: у протестах у Франції взяли участь більше мільйона людей

ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ

По всій країні на вулиці вийшло близько 1 120 000 осіб. 80 тисяч людей протестувало у самому Парижі.

Реклама Читати продовження

Такі дані з покликанням на французьку владу приводить Le Figaro.

Втім, профспілки повідомляють, що на протести вийшло два мільйони демонстрантів.

Des groupes continuent d’arriver, ici, au niveau du métro St Sébastien. #Manif19Janvier pic.twitter.com/dTpy8BNfEc — Pierre Bouvier (@pibzedog) January 19, 2023

У страйку беруть участь, зокрема, працівники освітньої, транспортної та енергетичної сфер, студенти університетів та учні старших класів.

En tête du cortège, un groupe de gilets jaunes. #Manif19Janvier pic.twitter.com/hHRAfFcMLc — Pierre Bouvier (@pibzedog) January 19, 2023

Через протести у Франції було скасовано більшість залізничних рейсів далекого прямування та близько 20 % рейсів з паризького аеропорту Орлі.

Не обійшлося без сутичок.

Il est 19 h 45c extinction du petit brazier - des vélos électriques - les derniers véhicules sont passés sur la place, suivis par les CRS #Manif19Janvier pic.twitter.com/ctWjasCujd — Pierre Bouvier (@pibzedog) January 19, 2023

Влада країни 10 січня оголосила про те, що планує підвищити мінімальний пенсійний вік з 62 до 64 років з 2030 року. Підвищувати вік для отримання пенсії планують поступово з 1 вересня 2023 року. Опитування показують, що більшість французів виступають проти реформи, пише AP.

🔻 5 січня у Франції протестували лікарі: вимагали покращення умов роботи та підвищення зарплат

🔻 З 5 по 7 грудня у Франції пройшов загальнонаціональний страйк. Через протести проти пенсійної реформи було паралізовано паризьке метро і французька залізниця, а також заблоковані автомагістралі.