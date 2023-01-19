Проукраїнські активісти в Сербії порушили кримінальну справу проти групи Вагнера — Reuters

ВЕРБУВАННЯ ВАГНЕРА

Мурал із зображенням приватної військової групи Вагнера на стіні в Белграді, Сербія, 18 січня 2023 року

Їх звинувачують у вербуванні сербів для боротьби в Україні.

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Серед обвинувачених є посол Росії в Сербії Олександр Боцан-Харченко та керівник Сербського державного агентства безпеки та інформації Александар Вулін.

«У нас є обґрунтовані підозри, що Вулін... віддавав накази, директиви та вказівки про те, щоб не перешкоджати діяльності групи Вагнера в Сербії», — повідомив Reuters юрист Чедомір Стойкович.

За словами Стойковича, Боцан-Харченко, який користується дипломатичним імунітетом, не може бути притягнутий до відповідальності в Сербії. Але йому слід наказати покинути країну.

За даними спостерігачів, з 2014 року на боці проросійських сил в Україні брали участь десятки сербських добровольців і найманців.

Законом Сербії громадянам заборонено брати участь у воєнних конфліктах за кордоном. Кілька людей було засуджено за це.

«Поширювати ненависть серед сербів до українців, до народу, який ніколи не робив нічого поганого Сербії... це злочин», — сказав журналістам голова Російського демократичного товариства Петро Нікітін.

Посольство Росії в Белграді та Сербське державне агентство безпеки та інформації на запити про коментарі не відповіли.

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🔻 18 січня президент Сербії повідомив, що Белград не підтримує вторгнення Росії в Україну

🔻17 січня Вучич закликав припинити вербувати сербів на війну проти України

🔻 31 грудня ПВК «Вагнера» заявила про відкриття представництва у Сербії. Президент країни тоді зазначив, що групі нема чого робити в країні.