РФ атакувала Херсонщину 56 разів: 4 поранених

росія атакує мирне населення

Минулої доби російські війська били з артилерії, РСЗВ та мінометів.

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Про це повідомив голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич.

Під обстріли Росії потрапив обласний центр – Херсон. Його атакували 19 разів. Російські снаряди влучили в освітній заклад та житлові будинки міста.

🔻 У ніч проти 18 січня росіяни продовжували завдавати ударів по різних ділянках фронту Донецької області.

🔻 У ніч проти 18 січня РФ тричі накрила вогнем Дніпропетровщину. Понад два десятки російських снарядів прилетіли у дві громади Нікопольського району – Марганецьку та Червоногригорівську.

🔻 17 січня росіяни атакували Херсонщину 102 рази: людина загинула.

🔻 У ніч проти 17 січня під обстріли РФ потрапили населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів Харківської області.