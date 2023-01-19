РФ здійснила 153 обстріли по Запорізькій області

росія атакує мирне населення

У ніч проти 19 січня під російський вогонь потрапили 17 населених пунктів.

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Про це повідомляє голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

За словами Старуха, уночі росіяни спрямували вогонь на Матвіївську громаду. Проте ракета С-300 не долетіла до населених пунктів і впала в полі. Унаслідок вибуху вибиті вікна в місцевому освітньому закладі та будівлях поруч.

🔻 Минулої доби, 18 січня, російські війська били з артилерії, РСЗВ та мінометів по Херсонщині.

🔻 У ніч проти 18 січня росіяни продовжували завдавати ударів по різних ділянках фронту Донецької області.

🔻 У ніч проти 18 січня РФ тричі накрила вогнем Дніпропетровщину. Понад два десятки російських снарядів прилетіли у дві громади Нікопольського району – Марганецьку та Червоногригорівську.