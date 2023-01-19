РФ обстріляла Донеччину: 1 поранений

росія атакує мирне населення

У ніч проти 19 січня росіяни обстріляли область на 4 напрямках – Волноваському, Донецькому, Горлівському та Лисичанському.

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Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Унасліок обстрілів у Вугледарі пошкоджені 6 будинків.

Авдіївка зазнала 4 артобстрілів та 2 обстрілів із «Градів». В бахмутській громаді пошкоджені 2 будинки та адмінбудівля, в Костянтинівській громаді – 1 будинок, у Соледарській – 3 будинки зазнали пошкоджень.

На Лисичанському напрямку зафіксовані обстріли Сіверська та Лиманської громади. Унаслідок атаки пошкоджені 4 будинки у Закітному, зазначив Кириленко.

🔻 У ніч проти 19 січня під російський вогонь потрапили 17 населених пунктів Запорізької області.

🔻 Минулої доби, 18 січня, російські війська били з артилерії, РСЗВ та мінометів по Херсонщині.

🔻 У ніч проти 18 січня росіяни продовжували завдавати ударів по різних ділянках фронту Донецької області.