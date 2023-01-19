РФ обстріляла 3 райони Харківщини
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Під російський вогонь потрапили прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів.
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Унаслідок обстрілів у Куп’янську пошкоджені житловий будинок та приватне підприємство. У смт Дворічна Куп’янського району пошкоджень зазнав приватний будинок, горіли господарчі споруди.
У Вовчанську Чугуївського району російські війська обстріляли два двоповерхових багатоквартирних будинки, внаслідок чого вибиті вікна і зруйнований дах. Також є влучання в амбулаторію, зазначив Кириленко.
Через російські обстріли пошкоджені 5 приватних будинків у смт Вільча. Снаряди РФ влучили у «Вовчанський геріатричний пансіонат», пошкоджені вікна корпусу.
🔻 У ніч проти 19 січня під російський вогонь потрапили 17 населених пунктів Запорізької області.
🔻 Минулої доби, 18 січня, російські війська били з артилерії, РСЗВ та мінометів по Херсонщині.