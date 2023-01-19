СБУ затримала експосадовців Укрзалізниці, які допомогли перекинути ешелони з РФ в Україну

Затримання колаборантів

Четверо колишніх керівників регіональної філії Укрзалізниці допомагали перекидати потяги на окуповану Харківщину. Вони приєднались до лав місцевої підконтрольної РФ адміністрації добровільно, повідомляють у Службі безпеки та прокуратурі.

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Одного з колаборантів окупанти призначили керівником, інших двох – його заступниками, а третього – інженером створеної росіянами структури «Купянск-южная дистанция колеи».

Вони допомагали окупантам відновлювати залізничне сполучення регіону з РФ для забезпечення потреб російських військових на східному фронті. Зокрема, сприяли перекиданню військової техніки, озброєння та боєприпасів.

Крім того, вони організували передачу російським загарбникам виробничого обладнання місцевого підрозділу Укрзалізниці та закликали місцевих жителів вступати до підконтрольного Росії залізничного підприємства. За це окупанти обіцяли їм лояльне ставлення та виплату зарплат у російських рублях.

Після звільнення Харківщини один із зловмисників втік до Росії, інші – вирішили сховатись в регіоні і таким чином уникнути покарання.

Співробітники СБУ затримали трьох зловмисників. Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Прокуратура повідомляє, що до Росії втік так званий «начальник дистанции». Йому повідомлено про підозру заочно.

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