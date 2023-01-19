Трамп просить Meta відновити його акаунт у фейсбуці напередодні виборів 2024 року

Повернення Трампа у соцмережі

Виборчий штаб експрезидента надіслав листа до компанії 17 січня, наполягаючи на зустрічі для обговорення швидкого відновлення на платформі, повідомляє NBC.

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Facebook заблокував Трампа на початку січня 2020 року, після штурму його прибічниками Капітолія. Спочатку його було забанено на добу, але невдовзі Meta оголосила блокування безстроковим. У червні 2021 року компанія заявила, що перегляне блокування за два роки та оцінить ризики від відновлення акаунту для громадської безпеки.

У 2021 році Meta дала зрозуміти, що бан Трампа не триватиме вічно. Та якщо після відновлення він знову порушить політику соцмережі, його акаунт підлягатиме новим посиленим штрафам аж до остаточного видалення його облікових записів.

У відповідь на прохання Трампа відновити акаунт компанія повідомила, що оголосить про рішення найближчими тижнями.

Ймовірно, цей лист є спробою Трампа повернутися у Facebook напередодні президентських виборів у 2024 році, зазначає медіа. Трамп має понад 34 мільйони підписників у Facebook, і ця платформа була критично важливою для його виборів у 2016 році.

19 листопада Маск відновив акаунт Дональда Трампа, лишивши позначки на його фейк-постах.

На початку серпня ФБР провело обшуки в резиденції експрезидента Мар-а-Лаго у штаті Флорида.