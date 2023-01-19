Труну вкрили українським та грузинським прапорами: у Тбілісі поховали Вахтанга Кікабідзе

Поховання артиста

У церемонії прощання взяли участь тисячі мешканців Тбілісі, громадські та політичні діячі Грузії, колеги актора, дипломати зарубіжних країн.

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Церемонія прощання пройшла у Великому концертному залі в Тбілісі. За рішенням сім’ї труна митця була вкрита прапорами Грузії та України. Вахтанга Кікабідзе поховано на Верійському цвинтарі в Тбілісі поряд з матір’ю та дружиною.

Вахтанг Кікабідзе активно підтримував Україну та любив бувати в містах із концертами. У 2013 році йому було надано звання заслуженого артиста України.

У лютому 2022 року Кікабідзе виступив із засудженням вторгнення Росії в Україну. Торішнього серпня він витратив весь збір від свого ювілейного концерту на допомогу Збройним Силам України.

Вахтанг Кікабідзе помер 15 січня у віці 84 років.

🔻 Президент України Володимир Зеленський одним із перших висловив співчуття у зв'язку зі смертю артиста, назвавши Кікабідзе «великою людиною великого народу».