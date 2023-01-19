Удар по Дніпру: поліцейські прийняли понад 560 заяв
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420 повідомлень стосувалися пошкодженого майна, 43 – пошкодження автомобілів та 10 – адмінбудівель.
Про це інформує пресслужба поліції Дніпропетровської області.
Як йдеться в повідомленні, поліцейські опрацювали кожну заяву про зникнення безвісти людей.
Наразі 11 людей вважаються безвісно зниклими.
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На місці трагедії продовжує працювати 10 слідчо-оперативних груп. Правоохоронці проводять огляд квартир та приймають заяви від власників пошкодженого майна, зазначає пресслужба.
Також працюють антимародерні групи поліції задля недопущення крадіжок з тимчасово залишених осель.
Документування наслідків ракетного удару ще триває, йдеться на офіційному сайті поліції.
🔻 16 січня СБУ оприлюднила імена росіян, причетних до ракетного удару у Дніпрі. Згідно з даними СБУ, це шість російських військових.
🔻 Достеменно відомо, хто віддавав наказ атакувати будинок у Дніпрі. Про це у Дніпрі 16 січня заявив генпрокурор Андрій Костін.
🔻 Росія має на озброєнні сотні ракет X-22, їх неможливо збити тими засобами протиповітряної оборони, які Україна має. Про це 16 січня заявив Ігнат.
🔻 14 січня російська ракета влучила в багатоповерхівку в Дніпрі. Зруйнований під'їзд з 2-го по 9-й поверхи.