Удар по Дніпру: поліцейські прийняли понад 560 заяв

420 повідомлень стосувалися пошкодженого майна, 43 – пошкодження автомобілів та 10 – адмінбудівель.

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Про це інформує пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Як йдеться в повідомленні, поліцейські опрацювали кожну заяву про зникнення безвісти людей.

Наразі 11 людей вважаються безвісно зниклими.

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На місці трагедії продовжує працювати 10 слідчо-оперативних груп. Правоохоронці проводять огляд квартир та приймають заяви від власників пошкодженого майна, зазначає пресслужба.

Також працюють антимародерні групи поліції задля недопущення крадіжок з тимчасово залишених осель.

Документування наслідків ракетного удару ще триває, йдеться на офіційному сайті поліції.

🔻 16 січня СБУ оприлюднила імена росіян, причетних до ракетного удару у Дніпрі. Згідно з даними СБУ, це шість російських військових.

🔻 Достеменно відомо, хто віддавав наказ атакувати будинок у Дніпрі. Про це у Дніпрі 16 січня заявив генпрокурор Андрій Костін.

🔻 Росія має на озброєнні сотні ракет X-22, їх неможливо збити тими засобами протиповітряної оборони, які Україна має. Про це 16 січня заявив Ігнат.

🔻 14 січня російська ракета влучила в багатоповерхівку в Дніпрі. Зруйнований під'їзд з 2-го по 9-й поверхи.