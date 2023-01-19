Україна прагне розширити угоду про експорт зерна та включити до неї поставки сталі

Зернова угода

Такий крок потрібен для підтримки економіки, яка постраждала від війни з Росією, заявила міністр економіки України на форумі в Давосі.

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Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі, міністр закликала розширити угоду, укладену щодо української агропродукції в липні 2022 року. Юлія Свириденко підкреслила, що для України важливо додати ще більше портів, щоб збільшити обсяги та розширити лінійку експорту, зазначила міністр.

«Ми зосередимося на будівництві додаткових сховищ для сільськогосподарських товарів, але зі стратегічної точки зору нам потрібно відкрити морські порти. Йдеться не лише про сільське господарство, йдеться і про сталь», — констатувала Свириденко.

Юлія Свириденко також зауважила, що наразі українська економіка спустошена агресією Росії. Доходи підприємств скоротилися через зменшення експорту та руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських ракетних ударів.

Згідно зі словами міністра, минулого року ВВП скоротився на 30,2%, що є кращим результатом після початкового прогнозу у 50%.

«Після того, як економіка України скоротилася майже на третину внаслідок російського вторгнення, валовий внутрішній продукт може зрости на цілих 3% цьогоріч, якщо Росія вийде з наших територій і відкриються морські порти», — сказала Свириденко.

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11 січня посол України в Туреччині заявив, що Україна планує розширити умови угоди про «зерновий коридор» на кілька портів.

У 2022 році Україна експортувала понад 22 млн тонн зерна.