Україні необхідні термінові поставки озброєння — Дуда

ПІДТРИМКА УКРАЇНИ

Слід очікувати нового російського наступу та допомогти українцям відбити наступ.

Реклама Читати продовження

Таку заяву польський лідер зробив у Давосі.

Про це повідомляє PAP.

За словами Дуди, сьогодні умов для завершення війни немає.

«Україна протистоїть російській агресії... Єдиний спосіб зупинити це — забезпечити Україну сучасним обладнанням», — підкреслив Дуда.

Він зазначив, що Україна потребує підтримки, аби захистити себе.

«Україна чинить опір російській агресії, але Росія своїми розмірами та по кількості солдат, яких вона кидає на фронт, просто руйнує українську оборону. Це відбувається повільно, але з великими втратами для Росії», — зазначив він.

► Читайте також: Другий день Давосу: Дуда про Leopard для України, президент Литви про відчай Путіна

Польський лідер також зауважив, що розмовляв із Шольцом про енергетичну безпеку та надання танків Україні.

«Процес створення бронетанкового ресурсу для України йде, і я вірю, що німецька сторона також долучиться до нього», — сказав Дуда.

► Читайте також: Польща передасть Україні роту танків Leopard, а Литва — системи ППО та зенітні системи

🔻 11 січня польський президент Анджей Дуда повідомив, що Варшава готова передати Україні танки у рамках міжнародної коаліції.