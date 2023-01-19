УПЦ (МП): Проти Митрополита Павла відкрили кримінальне провадження

ЦЕРКОВНІ СПРАВИ

Митрополита УПЦ Московського патріархату Павла перевіряють на предмет розпалювання релігійної ворожнечі, повідомляє народний депутат України від партії «Голос» Ярослав Юрчишин.

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Зазначається, що кримінальне провадження проти митрополита УПЦ (МП) Павла Лебідя відкрили за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної та регіональної належності.

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За словами народного депутата Юрчишина, митрополит під час різдвяного богослужіння називав предстоятеля ПЦУ Епіфанія «самосвятом» та «бісом», а почесного патріарха Філарета — «розкольником».

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«Сьогодні «владні Іроди» відкидають Христа... Це групка безбожників, бандитів, які ведуть відкриту війну проти Церкви. Головне для них не війна. Головне – знищити святу соборну і апостольську Церкву. Тобто нас з вами відвернути від Христа», — навів слова Павла депутат.

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«Мені здалося, що в цих словах Павло Лебідь сіє розбрат серед вірян. Перевірив це звернення до ГПУ. Вони притримуються тієї ж думки», — зазначив нардеп.

🔻10 січян СБУ повідомили, що митрополит Вінницької єпархії УПЦ (МП) постане перед судом. ВІн поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України.

🔻 6 січня СБУ завершила перевірку єпархій УПЦ (МП) у Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Рівненській областях. Були виявлені прокремлівська література, пропагандистські матеріали колишні склади з майном окупаційних угруповань РФ.

🔻22 грудня СБУ повідомила про підозру настоятелю парафії Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької церкви. Він публічно заперечував злочини росіян у Бучі, а також виправдовував збройну агресію РФ проти України.

🔻14 грудня СБУ завершила обшуки єпархій УПЦ (МП) в 9-ти областях України. У церквах знайдено російські паспорти, георгіївські стрічки, символіку забороненої партії ОПЗЖ і «методички» щодо поширення ворожої пропаганди через вірян.