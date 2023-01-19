Уряд Естонії та Мінцифри розробили застосунок mRiik на базі української Дії

Діджиталізація

У лютому mRiik запускається для тестувальників, а повноцінний запуск запланований на середину 2023 року, повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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«Український досвід надихає Естонію та інші країни. Поділилися з естонськими колегами кодом та UX/UI дизайном нашого застосунку», — написав Федоров у своєму Telegram-каналі.

Естонський державний застосунок mRiik, створений на базі української Дії, очільник Мінцифри та віце-канцлер з цифрового розвитку Естонії Луукас Крістіян Ільвес представили під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі, повідомили на офіційному сайті Уряду України.

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«Ми адаптували Дію під виклики воєнного часу, і зараз це найзручніший, а часом і єдиний інструмент для надання державних послуг. Будь-коли і будь-де. Зараз застосунок виходить на міжнародний рівень і найбільш діджитальна країна – Естонія – вивчає український досвід і запускає власний застосунок на базі нашої Дії. Український продукт стає цікавим для експорту, і ми зробимо все можливе, щоб якомога більше країн зробили отримання держпослуг швидким та зручним», — зазначив Федоров.

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Під час презентації mRiik, міністр підприємництва та інформаційних технологій Естонії Крістіян Ярван зазначив, що спершу застосунок буде відкритий для тестування та відгуків. Це необхідно для того, щоб уряд країни міг отримати негайний відгук, як далі розвивати застосунок.

«Естонія майже десять років робить внесок у розвиток цифрової держави України, а за останні кілька років українське рішення m-state Дія стало найкращим у світі. Ми раді, що у співпраці з Управлінням інформаційних систем та Державним підприємством Дія незабаром зможемо представити національний мобільний застосунок Естонії, побудований на технічних компонентах і дизайні Дії», — зазначив Ільвес.

🔻18 січня керівниця USAID Саманта Пауер на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявила, що США сприятимуть адаптації українського застосунку «Дія» в інших країнах. На проєкт вже виділили $650 000, повідомляє Axios.