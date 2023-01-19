Уряд Сербії відправить в Україну обладнення для підтримки енергосистеми

Енергетична підтримка

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду країни, 19 січня.

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Про це повідомило сербське видання Nova, покликаючись на Міністерство енергетики Сербії.

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«Йдеться про дарування електроенергетичного обладнання», — зазначили у виданні.

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